Cronaca

SARONNO – Un furto avvenuto in una villetta alla periferia della città rilancia un sospetto inquietante: i ladri potrebbero utilizzare droni per osservare dall’alto le case e monitorare i movimenti dei residenti prima di entrare in azione.

Secondo la ricostruzione emersa dal racconto dei derubati ad alcuni amici, tutto sarebbe iniziato quando la famiglia, uscita di casa per partecipare alla messa e svolgere alcune commissioni, ha notato un drone volteggiare sopra la propria abitazione. L’avvistamento, inizialmente considerato poco significativo, non ha destato allarme.

Al rientro, però, la brutta scoperta: la casa era stata messa sottosopra e alcuni oggetti, soprattutto di valore affettivo, erano stati portati via. Il timore è che i malviventi possano aver utilizzato il drone per verificare l’uscita dei residenti e scegliere così il momento più favorevole per il furto.

(foto archivio)

08122025