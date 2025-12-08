Solaro

SOLARO – La sezione della Lega interviene sulla “situazione amministrativa venutasi a creare dopo le dimissioni del segretario comunale, esprimendo «grande preoccupazione» per un quadro definito «anomalo» e meritevole di chiarimenti”. Il gruppo riferisce di aver presentato un’interrogazione subito dopo la comunicazione ufficiale della rinuncia, ritenendo necessario porre una serie di domande alla maggioranza. La vicenda, sottolinea la Lega, assume un carattere ancora più delicato alla luce della recente decisione del Comune di Ceriano Laghetto di sciogliere la convenzione che prevedeva la condivisione del segretario tra i due enti. Proprio in quella sede, spiegano, è emerso che l’ex segretario di Solaro presterà servizio a Bovisio Masciago mantenendo al tempo stesso l’incarico a Ceriano.

Secondo la Lega, questo elemento escluderebbe motivazioni logistiche dietro l’addio a Solaro, sollevando interrogativi sulle reali ragioni della scelta. A rafforzare i dubbi – afferma il gruppo – sarebbero state le parole pronunciate dallo stesso segretario durante il consiglio di Ceriano Laghetto, quando ha dichiarato di aver riscontrato «sempre la massima fiducia» nel proprio operato da parte di quell’amministrazione. «E a Solaro no?» si chiede il gruppo, domandando se vi siano state divergenze o mancanza di fiducia tali da spingere il segretario a lasciare l’incarico.

La Lega ricorda come il segretario comunale rappresenti una figura centrale per il funzionamento dell’ente e afferma che la sua assenza renda l’amministrazione «zoppa e indebolita». Per questo chiede che la situazione venga affrontata «con urgenza e trasparenza», chiarendo i motivi per cui il Comune si ritrova senza il proprio segretario titolare.

