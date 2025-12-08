Comasco

TURATE – L’Amministrazione comunale torna a richiamare l’attenzione dei cittadini sul tema della gestione dei rifiuti. Nonostante l’intervento quotidiano degli operatori e le informazioni diffuse attraverso i vari canali, continuano infatti a verificarsi esposizioni scorrette: sacchi abbandonati, conferimenti non conformi e cestini pubblici trasformati in piccole discariche.

Dal municipio spiegano che i controlli proseguono e che, quando possibile, vengono applicate le sanzioni previste. Allo stesso tempo viene evidenziato come non sia oggettivamente possibile intervenire sempre e nell’immediato, motivo per cui il rispetto delle regole da parte di tutti resta l’unico strumento davvero efficace. L’amministrazione richiama quindi al senso civico individuale, sottolineando che è il comportamento quotidiano dei cittadini a fare la differenza.

A Turate le regole sulla raccolta differenziata sono chiare: il sacco grigio è destinato ai rifiuti secchi e indifferenziati, il bidone marrone all’umido, il sacco giallo alla plastica, il bidone verde al vetro e alle lattine, mentre il bidone bianco è riservato alla carta. Ogni tipologia ha giorni specifici di ritiro, che restano invariati. Il Comune ribadisce inoltre che i cestini pubblici non devono essere utilizzati per conferire sacchi domestici, ma esclusivamente per i piccoli rifiuti di passaggio.

L’appello finale è quello di collaborare e rispettare le indicazioni, per mantenere una città pulita e decorosa a beneficio di tutta la comunità.

(foto: rifiuti a Turate)

