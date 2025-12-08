Tutto lo sport: Caronnese super, Fbc Saronno solo pari, l’Universal vince il derby. Robur Basket ennesima batosta
8 Dicembre 2025
In serie D, Varesina rimontata dal Milan
SARONNO – Tanti risultati interessanti nel weekend sportivo appena conclusosi. Nel calcio, spicca in Eccellenza la vittoria della Caronnese sulla capolista Arconatese, ancora una sconfitta per l’Ardor Lazzate mentre il Fbc Saronno non è andato oltre il pari con la Sestese. In Promozione vittoria dell’Universal Solaro nell’inedito derby con l’Sc United. Nelle categorie inferiori, 7 gol e vittoria della Frazione calcistica Dal Pozzo.
Per quanto concerne gli altri sport, nel campionato di serie B maschile di volley, vittoria della Rossella Caronno in trasferta nel derby contro la Pallavolo Saronno mentre nel basket nona sconfitta consecutiva, è un record, per la Robur Saronno domenica battuta pure della penultima in classifica in serie B Interregionale, la Nervianese.
Calcio serie D
Calcio serie D, sconfitta della Varesina rimontata dal Milan
Calcio Eccellenza
Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate in caduta libera; Caronnese supera la corazzata Arconatese
Promozione
Calcio Promozione, derby Sc United-Universal Solaro: diretta
Prima e Seconda categoria
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese a valanga sul Campagnola Don Bosco
Calcio 2′ cat. locale: Cistellum sempre più capolista; volano Amor Sportiva e Dal Pozzo; sconfitta la Pro Juve
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, torna a sorridere l’Equipe Garibaldi: vittoria di carattere
Primavera 2
Volley serie B
Volley serie B, Caronno vince il derby a Saronno. Il Miretti Limbiate rallenta Mozzate
Basket serie B Interregionale
Basket serie B, Robur Saronno travolta anche da Nerviano, sempre più sola in fondo
