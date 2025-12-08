iltra2

VENEGONO INFERIORE – Qualche giorno fa i ragazzi di terza media dell’istituto scolastico Fermi di Venegono hanno portato in scena, nella sala consiliare, uno spettacolo breve ma intenso dedicato al giorno nazionale contro la violenza sulle donne.

L’esibizione, preparata insieme ai docenti, ha proposto riflessioni e messaggi rivolti alla comunità, ricordando che ogni forma di violenza deve essere riconosciuta e condannata. Gli studenti hanno sottolineato l’importanza per le donne di sentirsi libere di denunciare e chiedere aiuto, trasformando il palco in un momento di sensibilizzazione condivisa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: un momento dello spettacolo che è stato proposto nei giorni scorsi da parte degli studenti della scuola di Venegono)

08122025