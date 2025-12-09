Comasco

BREGNANO – Lunedì 8 dicembre, intorno alle 19, si è verificato un principio d’incendio al contatore della nuova scuola, causato da un corto circuito. Sul posto sono intervenuti la sindaca Elena Daddi, il vicesindaco Alessandro Belcore, i vigili del fuoco e le squadre Enel, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel ripristino dell’energia elettrica nelle vie rimaste senza corrente.

Gli operatori hanno verificato anche il corretto riavvio della caldaia della scuola primaria e secondaria, in modo da garantire la normale ripresa delle lezioni già nella giornata successiva. La dirigente scolastica è stata informata subito dell’accaduto e ha disposto una verifica delle temperature negli edifici nella mattinata seguente, per offrire la massima tutela e rassicurazione a famiglie e personale scolastico.

L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento al vicesindaco Alessandro Belcore, all’assessore Davide Raina e a Stefano Gaio dell’Ufficio tecnico, presenti con la sindaca fino alla completa risoluzione dell’emergenza.

(foto: la centralina bruciata, e l’intervento dell’Enel)

09122025