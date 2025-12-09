Città

SARONNO – Nel dicembre 2019 l’ingresso della piscina comunale ha cambiato volto e soprattutto suono: sopra le teste degli utenti sono comparse decine di piccoli cubi biancocelesti sospesi, pensati per mangiare il rumore e restituire un ambiente più accogliente a chi entra ogni giorno nell’impianto di via Miola.

Per anni l’atrio aveva presentato un problema evidente. Le segnalazioni degli utenti parlavano di un’area troppo rumorosa, con un eco fastidioso che rendeva difficile ascoltare le informazioni fornite dal personale. Genitori e accompagnatori dei piccoli nuotatori spesso uscivano con una sensazione di stordimento dovuta al rimbalzo dei suoni tra pareti e soffitto.

Di fronte a queste criticità, la società sportiva dilettantistica Saronno Servizi intervenne con un progetto mirato. L’idea era semplice e concreta: ridurre il rumore e migliorare la qualità dell’accoglienza.

Oltre a un grande pannello fonoassorbente collocato dietro il bancone, vennero installati una serie di cubi dello stesso materiale tra la porta d’ingresso e la scala che conduce alla tribuna. Il risultato fu immediato: meno decibel, meno eco, più comfort. E un tocco estetico inaspettato, con quelle “bolle quadrate” bianche e azzurre che richiamano i colori della città e rendono l’atrio più armonioso.

Una soluzione ad un problema ma che ha regalato anche un nuovo, iconico look all’ingresso

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

