CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi ad Amada, in Portogallo, si è svolto il campionato mondiale Fsk di karate, organizzato dalla federazione internazionale di karate tradizionale fondata da Kancho Kenneth Funakoshi. Tra i protagonisti della competizione c’era anche Luca Marotta, atleta di Castiglione Olona e capitano della squadra azzurra.

Marotta, insieme ad altri quattro giovani italiani, è riuscito a raggiungere il podio conquistando il titolo mondiale, un risultato di grande prestigio per l’intero movimento.

La settimana scorsa l’amministrazione comunale ha voluto celebrare il successo incontrando l’atleta al palazzetto di via De Gasperi. L’occasione è stata utile per rivolgere i complimenti non solo a Marotta, ma anche alla società Sks Scuola Karate Shotokan, da anni attiva sul territorio con un lavoro costante e apprezzato.

091222025