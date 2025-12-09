Città

SARONNO – Tra le immagini più condivise del ponte dell’Immacolata c’è stato senza dubbio il tram storico trasformato in un Disaronno Bar itinerante, che ha portato stile, musica e cocktail nel cuore di Milano.

L’iniziativa si è svolta da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni di Disaronno, il liquore italiano più bevuto al mondo, simbolo di eleganza e Dolcevita reinterpretata in chiave contemporanea. Il tram ha attraversato alcuni dei quartieri più iconici del capoluogo lombardo, diventando un palcoscenico mobile dedicato alla convivialità e all’aperitivo.

A bordo, l’esperienza è stata resa immersiva grazie ai DJ set, ai gadget esclusivi e a una cocktail experience dedicata all’anniversario, con protagonista il Disaronno Fizz, signature drink del brand. I partecipanti hanno potuto scoprire anche le cinque bottiglie in Limited Edition, dedicate ai valori che raccontano l’identità del marchio: Passione, Bellezza, Dolcevita, Stile ed Eleganza.

Dopo il successo dell’edizione su rotaia, il format Disaronno Bar prosegue nei locali più rappresentativi di Milano e Roma, con appuntamenti che vedono la creazione di cocktail signature realizzati in collaborazione con i bartender delle singole location.

Con il progetto, Disaronno conferma il legame con i bar di quartiere e i distretti creativi, promuovendo un format che unisce estetica minimale, anima pop e spirito itinerante, tra richiami alla tradizione della “Endless Dolcevita” ed elementi contemporanei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disaronno (@disaronno_official)

