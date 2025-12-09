Con Disaronno tram il brindisi più glamour del ponte dell’Immacolata che conquista i social
9 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le immagini più condivise del ponte dell’Immacolata c’è stato senza dubbio il tram storico trasformato in un Disaronno Bar itinerante, che ha portato stile, musica e cocktail nel cuore di Milano.
L’iniziativa si è svolta da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni di Disaronno, il liquore italiano più bevuto al mondo, simbolo di eleganza e Dolcevita reinterpretata in chiave contemporanea. Il tram ha attraversato alcuni dei quartieri più iconici del capoluogo lombardo, diventando un palcoscenico mobile dedicato alla convivialità e all’aperitivo.
A bordo, l’esperienza è stata resa immersiva grazie ai DJ set, ai gadget esclusivi e a una cocktail experience dedicata all’anniversario, con protagonista il Disaronno Fizz, signature drink del brand. I partecipanti hanno potuto scoprire anche le cinque bottiglie in Limited Edition, dedicate ai valori che raccontano l’identità del marchio: Passione, Bellezza, Dolcevita, Stile ed Eleganza.
Dopo il successo dell’edizione su rotaia, il format Disaronno Bar prosegue nei locali più rappresentativi di Milano e Roma, con appuntamenti che vedono la creazione di cocktail signature realizzati in collaborazione con i bartender delle singole location.
Con il progetto, Disaronno conferma il legame con i bar di quartiere e i distretti creativi, promuovendo un format che unisce estetica minimale, anima pop e spirito itinerante, tra richiami alla tradizione della “Endless Dolcevita” ed elementi contemporanei.
Visualizza questo post su Instagram
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09