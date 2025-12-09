Saronnese

GERENZANO – Sabato 29 novembre si è svolta al Parco degli Aironi la cerimonia di messa a dimora del tiglio dedicato alle bambine e ai bambini nati nel 2024, un appuntamento che negli anni è diventato un simbolo di accoglienza e un gesto condiviso dalla comunità per salutare l’arrivo delle nuove generazioni. cNel cuore dell’area verde famiglie e cittadini si sono riuniti per assistere alla piantumazione dell’albero e al posizionamento del paletto con la targhetta commemorativa riportante l’anno di nascita dei piccoli protagonisti. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per lasciare una traccia concreta del loro ingresso nella comunità.

L’atmosfera è stata sin da subito festosa: sorrisi, fotografie e momenti di condivisione hanno accompagnato l’intera mattinata. I genitori, visibilmente emozionati, hanno partecipato con entusiasmo, consapevoli che il tiglio crescerà negli anni come simbolo della vita che si rinnova insieme ai loro figli.

L’Amministrazione comunale, presente la sindaca Stefania Castagnoli, ha rivolto un ringraziamento alla Cooperativa Ardea onlus per la donazione dell’albero dedicato ai nati del 2024. Le pergamene destinate alle famiglie che non hanno potuto partecipare alla cerimonia saranno recapitate direttamente a domicilio.

(foto: un momento della cerimonia)

