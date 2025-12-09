Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 8 dicembre, spiccano l’iniziativa solidale del pranzo di Natale per chi è solo a Saronno, l’ipotesi dell’uso di droni in un furto in villetta e le misure più severe contro l’abbandono dei rifiuti a Caronno Pertusella. Tanti anche gli approfondimenti sulla mobilità, sulla politica locale e sugli eventi natalizi in città.

Saronno si prepara a un Natale all’insegna della condivisione con un pranzo aperto a chi è solo il 25 dicembre, grazie all’iniziativa “Natale è condivisione”, sostenuta anche dalla proposta del “pranzo sospeso”.

Preoccupazione per un furto in villetta a Saronno: i ladri avrebbero potuto utilizzare un drone per controllare l’abitazione prima del colpo, aprendo nuovi scenari sulle tecniche usate per i sopralluoghi.

Caronno Pertusella dichiara guerra al degrado urbano con multe più alte e controlli intensificati per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il comportamento scorretto di alcuni cittadini.

L’esclusione di Saronno dal bando per il trasporto pubblico locale accende il dibattito politico: Guaglianone attacca la giunta, chiedendo meno spot e più attenzione ai bandi.

Grande successo a Saronno per la parata fiabesca dedicata a Cenerentola: tra luci, carrozze e costumi incantati, il centro si è trasformato in un mondo da favola.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09