I più letti di ieri: un pranzo sospeso per la solidarietà natalizia, battaglia ai furbetti dei rifiuti e parata di Cenerentola
9 Dicembre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 8 dicembre, spiccano l’iniziativa solidale del pranzo di Natale per chi è solo a Saronno, l’ipotesi dell’uso di droni in un furto in villetta e le misure più severe contro l’abbandono dei rifiuti a Caronno Pertusella. Tanti anche gli approfondimenti sulla mobilità, sulla politica locale e sugli eventi natalizi in città.
Saronno si prepara a un Natale all’insegna della condivisione con un pranzo aperto a chi è solo il 25 dicembre, grazie all’iniziativa “Natale è condivisione”, sostenuta anche dalla proposta del “pranzo sospeso”.
A Saronno Natale sarà condivisione: un pranzo, il 25 dicembre, per chi è solo e il regalo del “pranzo sospeso”
Preoccupazione per un furto in villetta a Saronno: i ladri avrebbero potuto utilizzare un drone per controllare l’abitazione prima del colpo, aprendo nuovi scenari sulle tecniche usate per i sopralluoghi.
Saronno: furto in villetta, spunta l’ipotesi dei droni usati per controllare le abitazioni
Caronno Pertusella dichiara guerra al degrado urbano con multe più alte e controlli intensificati per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il comportamento scorretto di alcuni cittadini.
Multe più salate e tanti controlli, Caronno dichiara guerra ai furbetti della spazzatura e al degrado
L’esclusione di Saronno dal bando per il trasporto pubblico locale accende il dibattito politico: Guaglianone attacca la giunta, chiedendo meno spot e più attenzione ai bandi.
Saronno fuori dal bando Tpl, Guaglianone: “Servirebbero meno spot e nomine e più risposte e attenzione per i bandi”
Grande successo a Saronno per la parata fiabesca dedicata a Cenerentola: tra luci, carrozze e costumi incantati, il centro si è trasformato in un mondo da favola.
Saronno nella magia di Cenerentola: la parata fiabesca nelle foto di Armando Iannone
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09