Altre news

SARONNO – Martedì 9 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà dominata dal bel tempo, con cielo sereno e sole splendente dal mattino fino al tramonto. Non sono previste piogge e il tempo si manterrà stabile per l’intero arco della giornata. Le temperature saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti: la massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima sarà di 4°C. I venti soffieranno deboli, al mattino da Nord-Nordovest e nel pomeriggio da Ovest. Nessuna allerta meteo risulta attiva per la zona.

In Lombardia il tempo sarà altrettanto stabile grazie alla persistenza di un campo di alta pressione. Su tutte le aree della regione si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi. Solo sulle basse pianure orientali, in serata, potranno formarsi banchi di nebbia localizzati. I venti si manterranno deboli, con una rotazione dai quadranti nord-occidentali a quelli sud-occidentali nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09