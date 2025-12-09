Città

SARONNO – Il rumore dei passi torna a farsi sentire sulla passerella di via Marx, dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione che hanno restituito piena funzionalità al ponte strallato sul torrente Lura, all’interno del Parco del Lura.

La struttura, lunga 37 metri e larga 2,8 metri, con una torre centrale in carpenteria metallica alta 10 metri, era stata posizionata circa vent’anni fa per collegare il parco a via Marx e consentire il passaggio pedonale dei residenti del quartiere e dei frequentatori dell’area verde. Nel tempo il piano di calpestio in legno si era progressivamente deteriorato, rendendo necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

L’operazione è partita a luglio con una campagna di verifiche avviata dall’Ente Parco del Lura su 20 passerelle presenti sul territorio, individuando tra le priorità proprio il ponte di via Marx. I lavori hanno previsto la sostituzione completa del piano in legno con un grigliato in acciaio zincato a maglia 66×33 millimetri, integrato da un nuovo assito ligneo da 30 millimetri. È stato inoltre installato un sistema di raccolta delle acque piovane sul lato ovest della struttura.

L’intervento, che non ha modificato le dimensioni del ponte, ha comportato una spesa stimata di 25.000 euro più Iva e oneri tecnici. Con la conclusione del cantiere, la passerella torna ora pienamente percorribile, garantendo sicurezza e continuità ai collegamenti pedonali all’interno del Parco del Lura.

