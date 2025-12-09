Cronaca

SARONNO – Basta un attimo di distrazione e, tra la folla delle ore di punta, il portafoglio o il telefono spariscono. Nelle ultime settimane sono tornate numerose le segnalazioni dei viaggiatori che denunciano il ritorno dei borseggi sulle banchine, sulle scale mobili e nei sottopassi della stazione.

I ladri agiscono sfruttando la fretta e l’affollamento dello scalo saronnese: un contatto studiato, una spinta, e il colpo è messo a segno. A essere presi di mira sono soprattutto portafogli e cellulari. I furti vengono segnalati a qualunque ora del giorno e avverrebbero sempre negli stessi punti più congestionati.

C’è chi racconta di essersi visto strappare il telefono direttamente di mano e di aver riconosciuto, il giorno successivo, il presunto autore ancora indisturbato sulla stessa banchina. Lunedì una giovane viaggiatrice è stata derubata del portafoglio, sottratto mentre stava accedendo al sottopasso.

Una situazione che riporta alla memoria l’anno nero del 2024, quando il fenomeno dei furti alla stazione aveva raggiunto livelli tali da attirare persino l’attenzione di “Striscia la notizia,” con un servizio andato in onda a maggio dopo il borseggio subito da un operatore della trasmissione.

I pendolari chiedono maggiore presenza e controllo nell’area della stazione e sottolineano come una costante attività di presidio e manutenzione ordinaria possa rappresentare già un primo deterrente contro i malintenzionati. Il timore è che senza interventi concreti il problema torni a diventare una costante quotidiana per chi utilizza lo scalo di Saronno.

