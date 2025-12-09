Cronaca

SARONNO – L’altra sera nella zona di viale Prealpi, vicino al supermercato Unes, una 40enne è stata insultata da un uomo dopo aver rifiutato di dargli l’elemosina. L’incontro è avvenuto attorno alle 18 e la donna, impaurita, si è rifugiata in auto da dove ha chiamato le forze dell’ordine.

Le versioni dei due coinvolti differiscono: l’uomo, un 40enne peruviano, ha sostenuto che la donna gli avrebbe risposto in malo modo; secondo la cittadina, invece, sarebbe stato lui a chiedere denaro con insistenza e ad aggredirla verbalmente dopo il rifiuto. Gli agenti della polizia locale hanno accertato che l’uomo era senza permesso di soggiorno, motivo per cui è stato denunciato. A suo carico anche una sanzione da 100 euro per ubriachezza molesta.

L’episodio arriva in un momento in cui la sicurezza continua a essere al centro del dibattito politico cittadino.

(foto archivio)

09122025