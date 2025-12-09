Città

SARONNO – Un concerto dedicato alle festività natalizie è in programma il 13 dicembre alle 21 alla Chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo, dove il coro della Comunità Pastorale proporrà una serata di musica aperta a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di condivisione in vista del Natale, valorizzando le voci del gruppo corale e la tradizione liturgica del periodo. L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi comunitari che, ogni anno, riuniscono fedeli e residenti per celebrare insieme uno dei momenti più sentiti dell’anno.

Il programma musicale comprenderà canti tipici della tradizione cristiana e brani dedicati alla Natività. Gli organizzatori invitano famiglie, giovani e anziani a partecipare, sottolineando come il concerto rappresenti un’occasione per vivere un momento di serenità e ritrovo in un contesto suggestivo.

La serata è a ingresso libero.

