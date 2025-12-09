Città

SARONNO – Domenica 14 dicembre Saronno ospiterà un appuntamento atteso dagli appassionati: il grande torneo natalizio di scacchi organizzato dal Csg Scacchisaronno, in programma nella sede Il Chiostro di viale Santuario 11. L’iniziativa, aperta a partecipanti di tutte le età, nasce con l’obiettivo di valorizzare la pratica sportiva e offrire alla comunità un pomeriggio di gioco in un clima festoso.

La competizione seguirà il sistema svizzero con cinque turni da 15 minuti di riflessione. Le categorie previste sono due, juniores e adulti, per permettere una partecipazione ampia e inclusiva. Le iscrizioni sono fissate alle 14, mentre l’avvio del torneo è previsto alle 15. La giornata si concluderà alle 18.30 con la premiazione, che assegnerà coppe, medaglie, scacchiere e libri ai migliori classificati. Tra i riconoscimenti figurano anche le categorie miglior donna e over 70.

L’evento è sostenuto da numerosi partner locali, tra cui associazioni, realtà sportive e attività commerciali che hanno scelto di contribuire alla manifestazione. La quota di partecipazione è di dieci euro e sarà interamente destinata alla scuola Scacchi Ciechi, attiva sul territorio con percorsi gratuiti e inclusivi.

I genitori potranno accompagnare i giovani partecipanti soltanto nella fase di iscrizione. Per tutti è richiesta la liberatoria relativa all’utilizzo delle fotografie e alla divulgazione delle immagini dell’evento. È consigliata la preiscrizione attraverso il referente indicato dall’organizzazione.

(foto archivio)

