SARONNO – Anche quest’anno Casa di Marta apre il mese di dicembre con una serie di iniziative pensate per stare vicino a chi sta attraversando momenti di fragilità. Al centro delle attività torna uno dei progetti più partecipati: il Calendario dell’Avvento “al contrario“, proposto per il quinto anno consecutivo.

L’idea, semplice ma dal forte valore simbolico, rovescia il meccanismo tipico del calendario natalizio. Ogni giorno non si riceve un dono, ma si è invitati a metterne uno nel proprio sacchetto solidale. Dietro ogni finestrella si trova un alimento suggerito, che a fine mese comporrà una piccola spesa da consegnare alla sede di Casa di Marta, in via Petrarca 1. Le donazioni vanno a sostenere i servizi che aiutano le persone in difficoltà economica o con problemi di approvvigionamento alimentare.

Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto in modo particolare anche le scuole. Sono 242 le classi cittadine e del territorio iscritte al progetto: gli studenti preparano un sacchetto comune, imparando che prendersi cura degli altri significa condividere ciò che si ha, anche nelle piccole cose. L’esperienza diventa così un’occasione educativa capace di lasciare un segno concreto.

Per chi desidera sostenere le attività della Casa con un gesto speciale, tornano inoltre le confezioni natalizie solidali: un modo per trasformare un regalo in un contributo concreto ai numerosi servizi offerti durante tutto l’anno.

Tra sacchetti che si riempiono giorno dopo giorno e doni che diventano sostegno reale, Casa di Marta invita la città a condividere un Natale capace di guardare agli altri con attenzione e gentilezza.

(foto d’archivio)

