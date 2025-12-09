Eventi

SARONNO – Venerdì 13 dicembre, alle 21, la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo accoglierà il tradizionale Concerto di Natale eseguito dal coro Crocifisso Risorto, uno degli appuntamenti musicali più sentiti dalla comunità.

Il repertorio proposto accompagnerà il pubblico in un viaggio tra armonie sacre e melodie natalizie, creando un’atmosfera capace di unire spiritualità e suggestione musicale. L’evento si inserisce nel clima delle festività e si propone come un’occasione per vivere insieme un momento di serenità e condivisione.

Gli organizzatori invitano cittadini e appassionati a partecipare numerosi: una serata pensata per regalare emozioni, riflessione e la gioia del Natale attraverso la forza del canto corale.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09