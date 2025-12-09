Calcio

TRADATE – Una serata all’insegna della convivialità e dello spirito sportivo ha riunito, nei giorni scorsi, numerose società calcistiche varesine. Come riportato dal sito specializzato paolozerbi.com, lunedì 1 dicembre dirigenti, allenatori e presidenti si sono ritrovati al ristorante Ciboom di Tradate per scambiarsi gli auguri di Natale e vivere un momento di socialità lontano dalle tensioni del campionato.

L’iniziativa, nata su impulso di Carmine Gorrasi, direttore generale della Solbiatese, si ispira a esperienze analoghe già consolidate in Piemonte e punta a favorire l’unità tra le società del territorio. Alla serata ha preso parte anche la presidente del Comitato regionale Lombardia, che ha ribadito la disponibilità dell’ente nei confronti dei club dilettantistici.

L’appuntamento ha registrato un’ampia partecipazione, con molte figure di spicco del calcio varesino e lombardo che hanno accolto l’invito. Fra i presenti Giuseppe Sannino, ex allenatore del Varese e ora al Bellinzona. Damiano Micheli e Raffaele Ferrara (Varesina), Alessandro Bratto (NovaRomentin), Corrado Cotta (Aldini), Giuseppe Miele (Gavirate), Giampaolo Calzi e Maurizio Tassi (Codogno), Marco Proserpio (FBC Saronno), Fiorenzo Roncari e Altin Shala (Verbano), Massimo Pasquetti e Francesco Allodi (Rhodense), Paolo Pozzi e Simone Borrelli (Besnatese), Simone Morandi (Cistellum), Emanuele Gallo (San Michele), Mario Marozzi (Sedriano), Ivan Zampaglione (Caronnese), Gigi Cairoli e Giovanni Cairoli (Meda), Silvia Gatti, Edoardo Cutrignelli, Nadir Ferrara e Luca Concolato (Solbiatese), Domenico Anania e Davide Castagna (Base 96); e molti altri.

09122025