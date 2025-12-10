Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il conto alla rovescia è iniziato: il 24 gennaio verrà inaugurato Spazio Ariosto 72, il nuovo centro pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 30 anni, destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità giovanile del territorio. L’annuncio è stato illustrato nei giorni scorsi durante un incontro pubblico tenutosi alla biblioteca comunale di via Capo Sile, dove sono stati presentati obiettivi, filosofia e visione del progetto.

Il centro sorgerà nei locali di via Ariosto 72 e sarà gestito dalla cooperativa Stripes, in collaborazione con Fondazione Artos, Fondazione Daimon e con il supporto del comune. L’intento è ambizioso: costruire un luogo che non sia soltanto uno spazio d’incontro, ma un vero laboratorio sociale in cui i giovani possano sperimentare idee, confrontarsi e sviluppare le proprie competenze.

Uno degli elementi centrali del progetto è il coinvolgimento diretto della cittadinanza. È già attivo un questionario online rivolto a ragazzi, famiglie e adulti interessati a contribuire alla definizione delle attività e degli ambienti. L’obiettivo è raccogliere visioni, esigenze e desideri, così da creare un programma realmente utile e sentito. Questo processo partecipativo, che ha coinvolto scuole e adolescenti fin dalla fase iniziale, rappresenta uno dei pilastri dell’iniziativa.

Durante la presentazione è emerso come Spazio Ariosto 72 voglia proporsi come una “palestra di crescita”, dove scoprire talenti, accrescere la propria autonomia e sentirsi parte di un contesto accogliente. Un ambiente capace di favorire il dialogo tra generazioni, di sostenere percorsi educativi e di avvicinare i giovani alla cultura e alle nuove tecnologie.

La presidente e direttrice della Cooperativa Stripes, Dafne Guida, ha sottolineato come il progetto sia nato da un percorso condiviso con il territorio e intenda dare ai ragazzi un posto in cui poter mettere alla prova capacità e idee, instaurare relazioni significative e partecipare alla vita della comunità.

Sulla stessa linea gli assessori comunali Sebastiano Caruso (servizi cociali) e Mirea Gullia (politiche giovanili), che nel corso dell’incontro hanno evidenziato come l’apertura del centro rappresenti un’occasione per offrire ai giovani un ambiente positivo e formativo, capace di contrastare il disagio e di valorizzare le energie presenti in città. Oltre a essere un luogo di aggregazione, Spazio Ariosto 72 sarà infatti teatro di laboratori creativi, iniziative culturali, momenti di ascolto e percorsi dedicati allo sviluppo di competenze nuove, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra ragazzi e comunità locale.

Con l’inaugurazione di gennaio, Caronno Pertusella si prepara dunque a dare vita a uno spazio innovativo, pensato non solo per accogliere, ma per far crescere, ispirare e costruire nuove opportunità per le generazioni future.

(foto dell’incontro)

