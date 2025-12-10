iltra2

TRADATE – Momento di tradizione e partecipazione ad Abbiate, dove nei giorni scorsi è stato benedetto il presepe allestito nella frazione. La comunità pastorale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e all’organizzazione dell’iniziativa: gli Amici dell’Asilo di Abbiate, il gruppo Alpini, l’amministrazione comunale e la banda di Abbiate Guazzone.

La benedizione del presepe rappresenta ogni anno un appuntamento sentito dalla comunità, occasione per ritrovarsi e dare simbolicamente avvio al periodo natalizio.

In tutta la zona è il momento dei presepi, realizzati da gruppi parrocchiali ed anche privati cittadini e che segnano il momento di avvicinamento al Natale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto; il bel presepe di Abbiate)

10122025