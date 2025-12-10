Ad Abbiate la benedizione del presepe con associazioni e comunità
10 Dicembre 2025
TRADATE – Momento di tradizione e partecipazione ad Abbiate, dove nei giorni scorsi è stato benedetto il presepe allestito nella frazione. La comunità pastorale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e all’organizzazione dell’iniziativa: gli Amici dell’Asilo di Abbiate, il gruppo Alpini, l’amministrazione comunale e la banda di Abbiate Guazzone.
La benedizione del presepe rappresenta ogni anno un appuntamento sentito dalla comunità, occasione per ritrovarsi e dare simbolicamente avvio al periodo natalizio.
In tutta la zona è il momento dei presepi, realizzati da gruppi parrocchiali ed anche privati cittadini e che segnano il momento di avvicinamento al Natale.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto; il bel presepe di Abbiate)
10122025