Comasco

BREGNANO – La comunità si è ritrovata lo scorso fine settimana per una cerimonia semplice ma molto partecipata in occasione dell’inaugurazione del nuovo ampliamento del cimitero e del Giardino delle Rimembranze. Alla celebrazione hanno preso parte la sindaca Elena Daddi, il parroco don Eugenio, don Stefano, l’amministrazione comunale, i consiglieri e numerosi cittadini.

Il momento è stato definito dall’amministrazione un’occasione per condividere un gesto profondamente sentito, in un luogo che custodisce memoria, affetti e radici della comunità. L’intervento, portato a termine con attenzione e responsabilità, ha l’obiettivo di valorizzare un’area dal forte significato civile e religioso.

Il nuovo ampliamento e il Giardino delle Rimembranze sono stati pensati come spazi accoglienti e armoniosi, destinati ad accompagnare in modo dignitoso il ricordo dei propri cari. Un’opera che va oltre l’aspetto edilizio, rappresentando un segno di attenzione verso il sentimento collettivo e verso chi, nel silenzio del cimitero, trova conforto e vicinanza.

10122025