Calcio, Caronnese beffata dalla Solbiatese al 90′: addio alla Coppa Italia
10 Dicembre 2025
MEDA – Nonostante una grande prestazione di cuore, la Caronnese dice addio alla Coppa Italia Eccellenza vista la sconfitta rimediata all’ultimo minuto della semifinale disputata a Meda nel pomeriggio di oggi 10 dicembre contro la Solbiatese, complice anche l’inferiorità numerica.
La squadra di Solbiate Arno parte fortissimo e si porta, dopo soli 7 minuti dal fischio d’inizio, in vantaggio con Monteiro Barbosa che vola in aerea e colpisce di testa il perfetto cross di Manfrè insaccando in rete il pallone dello 0-1. Quando la Caronnese prova a reagire, il direttore di gara estrae un cartellino rosso per Dilernia che commette un fallo da ultimo uomo nella metà campo durante una ripartenza iniziata a causa di un brutto erroraccio di Cannizzaro che comprometterà, dunque, la gara.
Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la squadra rossoblu lotta con grinta e cuore pareggiando addirittura il risultato al minuto 17 con il subentrato Ghibellini che mette a segno di testa il cross di Colombo. Nel momento in cui la partita sembrava ormai essere decisa dai calci di rigori, la Solbiatese beffa gli avversari prima con Martinez che firma l’1-2 al 90′ e poi con la doppietta di Barbosa che chiude definitivamente i giochi, numerose comunque le proteste per un presunto fuorigioco sull’1-3.
SOLBIATESE-CARONNESE 3-1
SOLBIATESE: Chironi, Lonardi D. (24′ st Guanziroli), Gabrielli, Cosentino (31′ st Puka), Manfrè, Cocuz, Minuzzi (19′ st Silla), Gasparri (37′ st Martinez), Fiorella (21′ st Bobbo), Suatoni, Monteiro. A disposizione: Cavalleri, Ceruti, Galli, Guidetti. All. Vito Grieco
CARONNESE: Vergani, Vitofrancesco, Dilernia, Cannizzaro (12′ st Terrini), Galletti, Sorrentino, Malvestio, Ortelli (35′ st Bugno), Colombo, Di Quinzio (31′ st Vaghi), El Hilali (12′ st Ghibellini). A disposizione: Colombo, Tumino, Corno, Cerreto, Savino. All. Michele Ferri
(foto da archivio)