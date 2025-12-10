Calcio

MEDA – Tutto pronto per Caronnese-Solbiatese, il big match in programma alle 15.30 di oggi 10 dicembre a Meda valido per il turno di semifinale di Coppa Italia Eccellenza regionale.

La Caronnese, dopo aver battuto la corazzata Arconatese la scorsa domenica in campionato, torna in campo oggi per trovare il colpaccio e volare in finale di Coppa Italia regionale in programma il prossimo 6 gennaio contro la vincente di Lemine Almenno-Carpenedolo. Carica per la sfida odierna è anche la Solbiatese che domenica ha rimediato un pareggio con il Sedriano per 2-2, partita in cui non è, però, scesa in campo la formazione titolare per concentrare le forze fisiche contro i rossoblu.

(foto da archivio)