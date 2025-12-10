Calcio

MEDA – Riflettori puntati oggi sulla semifinale regionale di Coppa Italia, sul neutro dello stadio di Meda alle 15.30 si affrontano Caronnese e Solbiatese. Partita secca (che ilSaronno proporrà in diretta in play by play) che spiana la strada alla finalissima lombarda prevista a Seregno martedì 6 gennaio.

E’ un appuntamento al quale sia Caronnese che Solbiatese arrivano da protagoniste del campionato di Eccellenza, sono rispettivamente terza e seconda, e con formazioni praticamente al completo; ci sarà di divertirsi. Arbitro designato per l’incontro è Enea Cortesi di Bergamo, assistenti Marco Molino di Cinisello Balsamo e Miki Ravelli di Bergamo. Il match si gioca al “Città di Meda” di via Icmesa, a Meda in Brianza.

L’altra semifinale, che si gioca sempre oggi ma alle 20.30 è fra i bergamaschi del Lemine Almenno ed i bresciani del Carpenedolo.

Chi vince poi la finalissima accede, da febbraio, alle fasi nazionali con finalissima a primavera a Firenze e “premio” il passaggio diretto in serie D.

