SARONNO – E’ una pagina del mensile Città di Saronno del 3 marzo 1974 recuperata dal circolo Tramway a svelare oggi un dettaglio prezioso della storia cittadina: quanto costò costruire la piscina comunale? Un documento contabile che, a cinquant’anni di distanza, permette di capire la portata di quell’investimento che cambiò il modo di vivere lo sport in città.

La tabella, intitolata “Operazione piscina in sintesi”, indica una cifra complessiva di 99.786.920 lire. Il grosso della spesa riguardò la vasca grande, lunga 50 metri e larga 21, per un totale di 90.359.920 lire. Nel dettaglio, le opere edili ammontavano a 60.767.320 lire, la depurazione a 10.811.100, la sterilizzazione a 495.000, l’impianto elettrico a 1.700.000, il riscaldamento a 2.388.000, mentre accessori e dotazioni completavano il quadro con 5.100.000 lire.

La vasca piccola, 15×7 metri, costò 9.427.000 lire, comprendendo opere edili, depurazione, sterilizzazione, impianti elettrici e termici, oltre agli accessori necessari.

Si tratta di cifre importanti per l’epoca, che raccontano l’impegno economico e amministrativo messo in campo per realizzare un’opera destinata a diventare un punto di riferimento per generazioni di saronnesi. Un tassello in più che il calendario dell’avvento dedicato ai 50 anni della piscina aggiunge oggi alla memoria collettiva della città.

QUI L’INTERO CALENDARIO DELL’AVVENTO 25

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

