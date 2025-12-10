Città

SARONNO – “Questa è la proposta arrivata all’amministrazione comunale dall’attuatore. Stiamo lavorando ancora su due parti dell’istruttoria: l’analisi della viabilità e un masterplan unitario per l’intero comparto. Quando finiremo queste due parti, saremo pronti per andare in consiglio comunale”.

Così ieri sera in commissione urbanistica l’assessore alla Rigenerazione Nicola Gilardoni ha concluso il proprio intervento sul punto della situazione dell’area ex Isotta Fraschini.

L’area ex Isotta Fraschini è la più grande area industriale dismessa di Saronno: circa 120 mila metri quadrati tra via Milano e il Retrostazione, dove un tempo sorgevano gli stabilimenti metalmeccanici della storica casa automobilistica. Oggi è al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. Il proprietario, Saronno Città dei Beni Comuni, ha presentato un Piano Integrato d’Intervento che prevede un grande parco pubblico, funzioni formative, residenziali e la realizzazione del quartier generale e un cycling hub. La bonifica è in corso da alcuni anni e una parte del parco è già visitabile come “parco della memoria”, ma il piano complessivo è ancora nella fase di confronto con il Comune.

Durante la serata si è fatto il punto della situazione, toccando diversi temi: il nuovo quartiere punterà su una mobilità dolce e ospiterà due strutture formative, la fondazione Daimon e un istituto di alta formazione. È previsto un grande parco di oltre 60 mila metri quadrati, di proprietà dell’attuatore ma con uso pubblico regolato dal Comune, che potrà utilizzarlo per eventi e iniziative. I costi di realizzazione e manutenzione dell’area verde resteranno a carico della proprietà. Per quanto riguarda le superfici edificabili, si parla di 23 mila metri quadrati destinati all’edilizia libera, 13 mila alla residenza convenzionata, 5.800 all’edilizia residenziale sociale (Ers), 2.600 al commercio, 13.800 al terziario direzionale, 12 mila per l’alta formazione e 1.700 per il nuovo polo di istruzione Ifts e Its. Confermato il recupero di alcuni edifici storici e la realizzazione del cycling hub.

È stato discusso anche il progetto di un parcheggio da 230 posti auto, e dell’arteria che collegherà il quartiere con via Milano: la strada sarà a doppio senso da via Milano fino al parcheggio, ma sarà a senso unico fino a via Balaguer. Rispondendo a una domanda del consigliere ed ex sindaco Augusto Airoldi, l’assessore Gilardoni ha confermato che, rispetto alla situazione attuale, ci sarà una riduzione dei posti auto (ad esempio spariranno quelli davanti all’ex Luini): “Del resto ce ne sono già meno per effetto della riqualificazione di via Varese. Bisogna capire se sia giusto che i saronnesi paghino per garantire un servizio a chi usa la stazione di Saronno”.

Una domanda dell’ex assessore Lucia Castelli ha riportato l’attenzione sul tema delle bonifiche: i tecnici comunali hanno confermato che, sotto la supervisione di Arpa si è conclusa la fase due ed è iniziata la fase tre. Tra gli interventi e le domande oltre a quello dell’ex assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che ha posto l’accento sul tema viabilità e sul parco anche quello del consigliere comunale di Forza Italia, Agostino De Marco, che ha sottolineato come non ci siano particolari novità e come il piano sia ancora inadeguato sia sul fronte dei parcheggi intorno alla stazione, sia per l’incapacità di collegare il quartiere Matteotti al centro.

