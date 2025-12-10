Cronaca

COMO / SARONNO – Intervento delle forze dell’ordine alla stazione Fnm di Como Lago, capolinea della tratta Saronno-Como: un giovane vestito di nero e con atteggiamento sospetto ha cercato di allontanarsi rapidamente alla vista della Volante della polizia di Stato. Gli agenti, impegnati nei controlli sul territorio, lo hanno raggiunto e fermato prima che si confondesse tra i viaggiatori. Durante la perquisizione, il 23enne – cittadino italiano di origini marocchine, residente a Fino Mornasco – è apparso molto nervoso. In tasca aveva quasi un grammo di hashish, ma la scoperta più preoccupante era nascosta sotto i vestiti: una roncola lunga circa 40 centimetri, della quale non ha saputo giustificare il possesso.

Accompagnato in questura, è risultato regolare dal punto di vista dei documenti, ma già segnalato in passato per detenzione di droga. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per possesso illegale di arma e sanzionato nuovamente per lo stupefacente. La divisione anticrimine invierà ora una relazione al questore Marco Calì, che valuterà un eventuale provvedimento amministrativo nei confronti del giovane.

(foto archivio)

