Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 9 dicembre, spiccano i borseggi alla stazione di Saronno, con diversi colpi messi a segno tra i viaggiatori. Attesa e curiosità per la riapertura del ponte strallato al Parco Lura, mentre continua a emozionare il calendario dell’Avvento musicale. Non sono mancati momenti di tensione e cronaca, tra incendi domestici e aggressioni verbali in centro.

Alla stazione di Saronno sono tornati in azione i borseggiatori: approfittando della folla, sono stati rubati smartphone e portafogli a diversi viaggiatori, facendo crescere la preoccupazione tra i pendolari.

Dopo mesi di lavori è stato riaperto il ponte strallato del Parco Lura, una passerella importante che collega via Marx con l’area verde, ora completamente rinnovata.

Un episodio spiacevole ha visto protagonista un uomo che, dopo aver chiesto l’elemosina, ha insultato una donna in centro città.

Prosegue con successo il calendario dell’Avvento musicale a Saronno: la rassegna, documentata dalle suggestive foto di Armando Iannone, continua a coinvolgere il pubblico con le sue esibizioni quotidiane.

Un principio d’incendio in un’abitazione, causato da una lavastoviglie in fiamme, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Il Disaronno Tram ha fatto tappa nel Saronnese, portando con sé un brindisi glamour che ha conquistato i social durante il ponte dell’Immacolata, tra musica, luci e atmosfera natalizia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09