Lazzate

LAZZATE – Giornata di emozione e riconoscimenti a Lazzate, dove lo scorso fine settimana si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche. L’edizione 2025 della Pila d’oro, il più alto riconoscimento cittadino, è stata assegnata alla memoria di Giorgio Sala, concittadino che per tutta la vita ha documentato nomi, volti ed eventi della comunità lazzatese grazie alla sua profonda passione per la fotografia. Un tributo che vuole ricordarne il valore umano e l’impronta lasciata nel tessuto sociale del paese.

Tutti i premiati

Nel corso della manifestazione sono stati premiati anche altri cittadini e realtà che si sono distinti per impegno, dedizione e contributo alla vita della comunità. I riconoscimenti sono andati a:

– Bizzo Valentino e Azzini Giordano

– Bruno e Barbara Tarozzo

– Roberto Carrain

– Michele Cafaggi “Il Mago delle Bolle”

– Angelo Giuseppe Barcella

La cerimonia ha rappresentato un momento di condivisione e gratitudine verso coloro che, con il proprio lavoro o il proprio talento, hanno contribuito a valorizzare Lazzate.

10122025