Sport

SARONNO – Maristella Perizzolo è ufficialmente un tecnico del Saronno, torna a vestire la maglia nero azzurra con la quale nel 2016 ha conquistato il titolo italiano cadette.

Vincitrice nel 2018 e nel 2023 del premio “𝐶𝑜𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑌𝑒𝑎𝑟” della FIBS, negli ultimi anni ha guidato nel Campionato di Serie A2 di Softball le formazioni dell’Asd Jacks Torino baseball e softball e dell’Avigliana Rebels, quest’ultima società di provenienza e che ringraziamo.

Nel 2025 con l’incarico di capo allenatore delle Nazionali Italiane Under 15 ed Under 18 di Softball ha vinto la fase europea della “Palomino Cup” e partecipato al Mondiale Under 15, mentre con la Under 18 ha conquistato l’argento Europeo.

L’allenatrice torinese nella stagione 2026 sarà l’head coach della formazione Under 19 del Saronno, ed affiancherà il manager Willy Pino Solano nella squadra di Serie A1.

foto Alessandro Bandini

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09