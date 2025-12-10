Altre news

SARONNO – Mercoledì 10 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto. A partire dal pomeriggio è atteso un aumento della variabilità, con passaggi nuvolosi più frequenti, pur senza precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori tipici del periodo: la massima toccherà gli 11°C, mentre la minima sarà di circa 5°C. I venti saranno deboli per tutto l’arco della giornata, con provenienza da Nordovest al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo attive.

In Lombardia, la giornata sarà in gran parte stabile, ma con segnali di cambiamento in serata a causa di infiltrazioni umide. Le basse pianure occidentali, come l’area di Milano e Saronno, vedranno un graduale aumento della nuvolosità. Nelle pianure orientali si formeranno banchi di nebbia, mentre sulle zone montane il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. I venti saranno molto deboli e di direzione variabile, prevalentemente dai quadranti sud-occidentali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

