Città

SARONNO – Sono comparsi nelle ultime ore, anche se non sono stati ancora presentati ufficialmente ma solo mostrati su Instagram, i due alberi di Natale realizzati in municipio con le decorazioni donate dai cittadini. Sono uno al piano terra, ingresso del Palazzo Comunale e uno al primo piano.

L’iniziativa, promossa dal Comune con il titolo “Un albero in Comune”, ha preso forma nei giorni scorsi all’interno del palazzo di piazza Repubblica. L’obiettivo è semplice e fortemente simbolico: costruire un allestimento natalizio condiviso, recuperando addobbi inutilizzati e dando loro una nuova vita grazie alla partecipazione diretta dei saronnesi.

I due alberi sono stati composti esclusivamente con decorazioni portate in municipio da famiglie, bambini e appassionati del Natale, che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione comunale. Un progetto che punta a valorizzare il riuso e il coinvolgimento dei cittadini, rendendo il Natale in Comune.

