SARONNO – Oltre 240 bancarelle riempiranno il centro anche durante le festività, permettendo ai saronnesi di fare gli ultimi acquisti tra luci di Natale e atmosfera di festa.

Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente sia mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, sia mercoledì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, senza variazioni rispetto al calendario ordinario. Una scelta che segna una differenza netta con quanto accaduto lo scorso anno, quando l’appuntamento della vigilia era stato anticipato e quello del 31 dicembre era stato annullato.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di garantire la continuità del mercato nelle due date clou delle feste, mantenendo modalità e orari consueti. Le oltre 240 bancarelle, distribuite tra le principali vie della zona mercato, offriranno come sempre prodotti alimentari, abbigliamento, articoli per la casa e idee regalo, confermando il mercato come uno dei punti di riferimento per il commercio ambulante locale.

