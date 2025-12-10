Cronaca

SARONNO – Quella che doveva essere una trasferta improvvisata tra amici si è trasformata in un incidente nelle campagne del Pavese. Intorno alle 4 della notte tra mmartedì e ercoledì, un’Opel Meriva con a bordo tre giovani saronnesi è uscita di strada a Pieve del Cairo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica: tutti e tre sono stati portati all’ospedale di Voghera e medicati per lievi contusioni.

Dai controlli successivi è però emersa la parte più delicata della vicenda: alla guida c’era un ragazzo di 17 anni, senza patente. Il giovane ha spiegato ai carabinieri di aver preso l’auto di nascosto al compagno della madre per accompagnare un 21enne e una 18enne a Novi Ligure, dove un conoscente aveva chiesto loro conforto dopo una delusione sentimentale.

Per il minorenne è scattata una segnalazione alle autorità. I carabinieri stanno completando gli accertamenti sulla dinamica dell’episodio.

(foto archivio)

10122025