Groane

SOLARO – La magia del Natale arriva anche quest’anno in versione sportiva: domenica 14 dicembre Villa Borromeo ospiterà la nuova edizione della Babbo Run, l’evento podistico non competitivo che unisce famiglie, sportivi e appassionati in un’atmosfera festosa e ricca di iniziative.

Il ritrovo è fissato alle 10, con partenza alle 10.30. Il percorso, strutturato a circuito, avrà una durata di circa 45 minuti, affiancato dal percorso baby, pensato per i più piccoli. Per loro non mancheranno sorprese e doni natalizi: il tradizionale cappello di Babbo Natale, zucchero filato e popcorn offerti da Avis, Fabbrica delle Feste e altre realtà del territorio.

Le iscrizioni per i gruppi saranno disponibili sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 11, nella Sala Blu del palazzo comunale. I singoli potranno registrarsi anche il giorno stesso della manifestazione direttamente in Villa Borromeo. Il contributo di partecipazione è di 3 euro per gli adulti, mentre i bambini fino a 10 anni parteciperanno gratuitamente.

Prima della partenza è previsto un momento di riscaldamento guidato, a cura delle associazioni che operano sul territorio e che da anni sostengono progetti dedicati all’inclusione.

Al termine della corsa si terranno le premiazioni dei gruppi più numerosi e verrà assegnato un riconoscimento agli atleti solaresi che si sono distinti durante l’anno sportivo, rendendo omaggio alle eccellenze locali. La mattinata si concluderà con un ristoro a base di polenta e bruscitt, un momento conviviale diventato ormai simbolo della manifestazione.

(foto d’archivio)

