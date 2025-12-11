Basket

SARONNO – Serata importante oggi al PalaRonchi di via Colombo, dove la Robur Basket Saronno affronterà Lonate Ceppino nel match di Divisione Regionale 2 guidato da coach Ale Leva. La palla a due è fissata alle 21.15.

Gli ospiti, attualmente nelle zone basse della classifica, nelle ultime settimane hanno comunque mostrato segnali di crescita e la capacità di giocarsela con qualunque avversario. Un motivo in più per i biancoblù per mantenere alta la concentrazione ed evitare quei cali di attenzione che in questo campionato possono risultare decisivi. La Robur, in lotta per le primissime posizioni, punta a difendere il proprio piazzamento e sa di non poter lasciare punti per strada. Una vittoria, questa sera, diventa quindi fondamentale per continuare il percorso nelle zone alte della classifica.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni: la società invita tutti i tifosi a sostenere la squadra in un match che può pesare molto sulla corsa stagionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

12122025