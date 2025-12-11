Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina calcio di Venegono Superiore ha annunciato l’interruzione del rapporto di lavoro con il viceallenatore Mavillo Gheller. La società, nel comunicato diffuso nelle ultime ore, ha ringraziato il tecnico “per l’impegno dimostrato nei mesi di collaborazione” e gli ha augurato “il meglio per il prosieguo della carriera”.

La decisione arriva in una prima parte di stagione complicata in Serie D, nella quale la Varesina non è riuscita a mantenere le aspettative estive e si è ritrovata a ridosso delle zone pericolose della classifica. L’obiettivo del club resta quello di risalire la china e ritrovare continuità, per uscire dalla parte bassa del girone e riportarsi in una situazione più serena.

(foto Varesina/Scaringi: Mavillo Gheller)

