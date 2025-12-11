Città

SARONNO – Un salto tecnologico che ha cambiato il modo di scaldare e alimentare elettricamente l’intero comparto sportivo e scolastico della zona. Nel 2007 a Saronno entra in funzione l’impianto di cogenerazione, un intervento destinato a segnare la gestione energetica della piscina comunale e degli edifici collegati.

Il nuovo impianto nasce dopo la demolizione, nel 2003, della vecchia centrale termica. La cogenerazione permette di produrre contemporaneamente energia termica ed elettrica, aumentando l’efficienza e riducendo i consumi. Un passo avanti rilevante per le strutture servite: la piscina comunale, il complesso polisportivo Felice Dozio, lo stadio Colombo-Gianetti, la scuola primaria G. Pizzigoni e la palazzina delle associazioni nell’ex scuola media Biffi.

La tecnologia installata combina caldaie tradizionali e un cogeneratore moderno. Le caldaie garantiscono una potenza complessiva di 1.600 kW termici, mentre il cogeneratore contribuisce con 200 kW elettrici e 300 kW termici, permettendo di coprire gran parte del fabbisogno delle strutture.

La produzione annuale dà la misura dell’impatto dell’impianto: circa 3 milioni di kWht di energia termica e 1 milione di kWh di energia elettrica, una quota significativa che alimenta attività sportive, scolastiche e associative quotidiane.

A quasi vent’anni dall’attivazione, la cogenerazione resta uno degli interventi più strategici per garantire efficienza, continuità e risparmio energetico al comparto sportivo saronnese. Un tassello fondamentale nella storia tecnica della piscina.

Questa è la puntata odierna del calendario dell’Avvento di ilSaronno, un progetto che anche quest’anno propone ai lettori un racconto quotidiano dedicato alla storia della piscina comunale, inaugurata nel 1974 e diventata un luogo di sport, incontri e memoria condivisa. L’iniziativa prosegue il percorso culturale avviato nelle edizioni precedenti, che hanno portato alla scoperta della poesie dialettali di Giuseppe Radice nel 2021, del Museo della Ceramica Gianetti nel 2022, del Mils – Museo dell’Industria e del Lavoro del Saronnese nel 2023 e del gruppo fotografico Agorà Saronno nel 2024. Quest’anno calendario prende forma grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi, volontari e realtà culturali del territorio che hanno contribuito con materiali, testimonianze e approfondimenti per raccontare oltre mezzo secolo di attività della struttura. Quest’anno il progetto è sostenuto da Saronno Servizi, che rinnova il proprio impegno nel valorizzare la storia e l’identità cittadina attraverso iniziative semplici, accessibili e pensate per tutta la comunità.

