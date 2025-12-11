Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Entra sempre più nel vivo il natale a Caronno Pertusella con un concerto gospel di natale che vedrà come protagonista la cantante e soprano californiana Sherrita Duran la prossima domenica 14 dicembre nella chiesa della Purificazione.

Lo spettacolo natalizio organizzato dal comune di Caronno Pertusella inizierà alle 20.30 del 14 dicembre e sarà aperto a tutti i cittadini gratuitamente che potranno assistere dal vivo al concerto di natale fino a esaurimento posti. Un evento sicuramente importante per il comune caronnese vista la rilevante carriera artistico musicale della cantante gospel Sherrita Duran che, dopo diverse esperienze negli Stati Uniti a Los Angeles, si è trasferita in Italia dove ha anche collaborato con numerosi cantanti italiani come Adriano Celentano, Zucchero e Irama a Sanremo nel 2023.

(foto da archivio)