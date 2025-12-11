Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 10 dicembre, spiccano gli aggiornamenti sul futuro dell’area ex Isotta con le discussioni in commissione sui parcheggi e la viabilità, un episodio di cronaca al capolinea della linea Saronno–Como con un giovane fermato in possesso di una roncola, e l’avanzamento delle iniziative natalizie con il calendario dell’Avvento musicale che continua ad animare il centro cittadino.

L’assessore alla Rigenerazione ha tracciato un quadro della situazione sull’area ex Isotta Fraschini, ribadendo che l’istruttoria sul progetto che prevede un grande parco, residenze e servizi è ancora in corso e concentrata su viabilità e masterplan complessivo.

I lavori di riqualificazione alla passerella strallata del parco Lura in via Marx sono stati completati, e il ponte è tornato percorribile garantendo collegamenti più sicuri per i pedoni nel cuore dell’area verde cittadina.

A Solaro il comune ha fatto il punto sulla carenza di medici di famiglia dopo l’annuncio della pensione del dottor Pizzamiglio, evidenziando un crescente numero di cittadini senza medico e gli sforzi per attivare servizi temporanei in attesa di nuove nomine.

Intanto continua ad appassionare il pubblico il calendario dell’Avvento musicale con esibizioni dal vivo sul balcone di via Garibaldi, che ogni sera anima il centro cittadino con momenti di musica e partecipazione.

