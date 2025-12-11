Cronaca

ORIGGIO / UBOLDO – Ancora un incidente sull’A9, in un tratto già spesso teatro di sinistri. Questa mattina alle 8, tra lo svincolo di Uboldo–Origgio e l’interconnessione con la A8, due auto si sono scontrate causando il ferimento di tre persone: un 23enne e due donne di 42 e 47 anni.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos Uboldo e una pattuglia della polizia stradale. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati hanno richiesto la chiusura di due delle tre corsie, con inevitabili rallentamenti e code in direzione Milano.

L’episodio si aggiunge alla serie di incidenti registrati recentemente lungo lo stesso tratto autostradale, confermandone la criticità soprattutto nelle ore di punta.

