LOMAZZO – Il Comune presenta un ricco programma di iniziative che accompagneranno cittadini e famiglie nella seconda metà di dicembre. Di seguito, in ordine cronologico, tutti gli eventi successivi al 10 dicembre, con date, luoghi e orari esatti.

Venerdì 12

Alle 17 in piazza Volta si terrà l’apertura della pista di pattinaggio, gestita interamente da volontari. In serata, alle 20.45, all’Ex Asilo Garibaldi (piazza IV novembre) è prevista la presentazione del libro La politica di una nuova umanità.

Sabato 13

La giornata si apre alle 9.30 al Centro anziani, in via Giovane Italia 1, con il torneo di scacchi per bambini e ragazzi organizzato da La Ruota del Cavallo, Biblioteca e Comune. Alle 17.30, in biblioteca comunale (piazza Volta 2), si inaugura la mostra Arte da Parte di Carmen Pagani, presente insieme ai suoi libri artistici. Sempre in biblioteca, alle 15.30, si svolgerà un laboratorio di libri artistici per partecipanti dai 10 anni in su (massimo 12 persone). Dalle 15.30 alle 17.30, all’ex asilo Garibaldi, laboratorio per bambini e ragazzi a cura de La Casa del Pasticcio.

Domenica 14

Dalle 10 alle 16.30, in piazza Volta e al Brolo San Vito, tornano i mercatini con associazioni, commercianti e hobbisti.

Alle 17, all’ex asilo Garibaldi, spettacolo di Just Dance.

Alle 21, in via dei Ronzoni 12, va in scena Il Gabbiano, a cura di Dimore Creative.

Venerdì 19

Alle 20.45, sempre all’ex Asilo Garibaldi, nuovo spettacolo proposto da Dimore Creative.

Sabato 20

Alle 15.30, all’Ex Asilo Garibaldi, letture e laboratorio per bambini organizzati dall’Associazione Luminanda.

Sempre alle 15.30, nello stesso spazio, swap party per adulti a cura di Ecofficine e Roba dell’altro Mondo.

Alle 21, nella palestra dell’Istituto comprensivo di via Pitagora 1, si terrà il concerto del Corpo Musicale Giacomo Puccini.

Domenica 21

Nuova giornata di mercatini.

Alle 15, nella chiesa dei Santi Vito e Modesto, concerto di elevazione spirituale della Shola Cantorum.

Alle 16.30, all’Oratorio San Siro, ritrovo per il “Cammino di luce” dell’Associazione Rievocazione Storica. La partenza del corteo è prevista alle 16.45, con arrivo al Brolo San Vito alle 18 per i canti corali della Comunità Pastorale.

Alle 20.45, nella chiesa di San Bartolomeo a Manera, concerto Natale in Musica con Angels’ Chorus.

Martedì 23

Alle 10.30 in biblioteca (piazza Volta 2) lettura animata per bambini dai 6 ai 10 anni, Una storia di Natale.

Mercoledì 24

Il Corpo Musicale Giacomo Puccini animerà le vie del paese.

Dopo la messa di mezzanotte, Associazione Rievocazione Storica e Alpini offriranno cioccolata e vin brulè.

