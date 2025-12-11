Altre news

SARONNO – Giovedì 11 dicembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche variabilità nelle ore centrali, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno stabili per il periodo, con una massima prevista di 12°C e una minima di 3°C.

I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Est-Sudest, mantenendo comunque intensità contenuta. Non sono previste allerte meteo per la giornata. La situazione si inserisce in un contesto di stabilità atmosferica garantita da un campo di alta pressione, che favorisce tempo asciutto e prevalentemente soleggiato.

In Lombardia, la giornata si presenterà generalmente stabile. Sulle basse pianure occidentali, come quella di Saronno, il cielo sarà spesso molto nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. Nubi più compatte anche sulle pianure orientali, ma in rapido dissolvimento serale. Condizioni più soleggiate su pedemontane, Prealpi e Alpi, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

