SARONNO – Radiorizzonti InBlu, con il patrocinio del comune di Saronno, Duc e Ascom, organizza la terza edizione del contest “Saronno: città delle vetrine di Natale 2025”

L’obiettivo del contest è vivacizzare le vie del commercio di Saronno durante il periodo natalizio tramite la realizzazione da parte dei commercianti aderenti di una vetrina che rappresenti il Natale, scegliendo una delle due categorie: “il Natale con simboli religiosi” o “il Natale laico”. Più di 100 le vetrine che nel centro di Saronno hanno aderito all’iniziativa.

Le vetrine potranno essere votate a partire dal 1 Dicembre 2025 e fino al 6 gennaio 2026. Tutti i negozianti partecipanti esporranno la locandina “Vota la vetrina più bella” con il numero abbinato alla propria vetrina.

Le vetrine saranno votate dai clienti e dai cittadini che esprimeranno i propri voti inquadrando il Qr code della locandina. Ogni votante (identificato da mail ed eventuale numero di cellulare) ha diritto a inviare un voto per ognuna delle categorie. Sarà possibile esprimere un voto per la vetrina del “natale tradizionale” e una del “natale religioso”. Ultimo giorno valido per l’invio è il 6 gennaio 2026.

Una apposita commissione di Radiorizzonti raccoglierà i voti pervenuti dichiarando la vetrina vincitrice (una per categoria) sabato 10 gennaio alle 9.30 in diretta radio e con comunicato stampa e social.

Alla vetrina prima classificata in ciascuna delle due categorie sarà consegnata – in apposita cerimonia pubblica – una targa d’onore da esporre in vetrina, un pacchetto di passaggi spot radiofonici per due settimane, un box per un numero sul mensile Orizzonti, un abbonamento digitale a La Settimana di Saronno e un bonus assicurativo UnipolSai Assicurazioni Caccia & C. Anche coloro che parteciperanno al voto potranno essere estratti e vincere dei premi (regolamento su www.radiorizzonti.eu).

