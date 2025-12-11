Politica

ROMA – La deputata del Varesotto Maria Chiara Gadda (Italia Viva) ha preso parte ieri all’assemblea invernale di Confagricoltura, ospitata nella cornice del Teatro Argentina a Roma. Un appuntamento dedicato alle sfide che il settore primario è chiamato ad affrontare nel contesto economico e sociale europeo.

Durante i lavori, il presidente Massimiliano Giansanti ha richiamato l’attenzione sul rischio di sottovalutare il ruolo dell’agricoltura nei sistemi di approvvigionamento e nella stabilità dei territori. Disinvestire sul cibo, è stato evidenziato, significa non riconoscere la dimensione strategica del comparto come pilastro della politica economica comune dell’Unione Europea.

Gadda ha sottolineato la necessità di rafforzare il patto sociale che lega l’agricoltura all’Europa e ai suoi cittadini, in un momento in cui il settore è chiamato a fronteggiare trasformazioni profonde e nuove pressioni economiche.

