SARONNO – Sabato 13 dicembre, l’associazione Il Sole Ets sarà presente al mercato Contadino di Saronno, in piazza Rossa, fino alle 13, con un banchetto dedicato alla vendita dei panettoni e pandori solidali firmati dall’associazione.

L’iniziativa rientra nella campagna natalizia 2025 ed è finalizzata a raccogliere fondi per sostenere i progetti attivi in India (zone rurali dell’Andhra Pradesh) ed Etiopia (baraccopoli di Addis Abeba), rivolti ai bambini e alle bambine in situazione di difficoltà e alle loro famiglie.

Acquistare un dolce solidale significa contribuire concretamente alla realizzazione di programmi di sostegno a distanza, di educazione e di empowerment che da oltre 25 anni permettono a bambini, bambine, giovani e donne in situazioni di vulnerabilità di accedere a nuove opportunità di crescita e autonomia.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare e a scegliere un Natale all’insegna della solidarietà.

