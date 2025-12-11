Città

SARONNO – Ai cittadini certo non è sfuggita l’intensa attività di questi giorni nei parchi pubblici e lungo i filari di alberi che si trovano lungo molte vie cittadine: l’Amministrazione comunale ha avviato una serie di potature e, quando strettamente necessario per motivi di sicurezza, anche qualche taglio di piante, malate o potenzialmente pericolanti, e che saranno sostituite con nuove piantumazioni.

Si tratta, come spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Mauro Lattuada “di una serie di interventi per la conservazione del patrimonio arboreo cittadino. Seguendo il ciclo delle stagioni, ci sono opere che vanno compiute a dicembre e nei mesi successivi. Sono previste su tutto il territorio saronnese, ovunque serva, con le priorità che ha stabilito l’agronomo del Comune, pensando soprattutto agli aspetti della sicurezza”.

Perchè le potature? “Servono perché molte piante hanno tra l’altro superato l’altezza dei tetti delle case, diversi cittadini ci hanno segnalato dei danni per via delle foglie, che cadono nei pluviali e li ostruiscono e possono creare infiltrazioni. Ci siamo confrontati anche con i cittadini interessati, ed abbiamo deciso di agire” riepiloga l’assessore. Il quale ricorda, al contempo, “la necessità di conservare in modo regolare il patrimonio arboreo anche con le potature. E’ per questo che tali interventi non sono estemporanei ma diventano la prassi. Abbiamo stanziato 200 mila euro per questo progetto ed andremo avanti così anche negli anni a venire. La filosofia, rispetto al passato quando si interveniva “a spot”, è invece ora di prevedere un plafond annuo per le potature, così che la manutenzione sia continua, ed evitare di dover correre ai ripari a fronte di eventuali problemi, prevenendoli”.

Dell’intervento si è parlato molto nell’ultimo consiglio comunale con uno scambio di battute con l’ex sindaco e capogruppo Augusto Airoldi visto che per finanziarlo è stata realizzata una variazione di bilancio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09