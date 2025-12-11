Città

SARONNO – La sala Aldo Moro di via Santuario ha fatto registrare il tutto esaurito in occasione dell’undicesima edizione di “Palcoscenico Sardo“, l’appuntamento che ogni anno porta in città tradizioni, musica e umorismo direttamente dalla Sardegna.

L’evento, svoltosi sabato 6 dicembre, ha confermato ancora una volta il forte legame tra la comunità sarda residente nel Saronnese e il territorio che la ospita, attirando anche numerosi cittadini curiosi di conoscere e vivere un frammento della cultura isolana. La serata è stata aperta dal presidente Enzo Meloni insieme ai membri del direttivo, che hanno voluto ringraziare pubblicamente i presenti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, sottolineando l’impegno e la continuità che hanno permesso alla rassegna di consolidarsi negli anni.

A portare il saluto istituzionale è stata la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, che ha accolto con favore la partecipazione del pubblico e ha ribadito l’attenzione dell’amministrazione verso le realtà culturali attive in città, esprimendo vicinanza alla comunità sarda e a tutti gli intervenuti.

Il momento più atteso della manifestazione è stato lo spettacolo comico “Bella bella e sa…“, interpretato da Alessandro Pili, che ha conquistato la sala con una comicità vivace e carica di ironia, capace di coinvolgere spettatori di ogni età.

Tra applausi e sorrisi, l’edizione 2025 di “Palcoscenico Sardo” si è conclusa lasciando il pubblico soddisfatto e riconfermando la rassegna come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati del periodo invernale a Saronno.

(foto della serata)

